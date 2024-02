Vicenza, slot accese oltre gli orari consentiti. Multe per quattro locali

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Vicenza proseguono la campagna di controlli sul territorio provinciale per contrastare i fenomeni di illegalità. In tale ambito, nei giorni scorsi, i militari

In tale ambito, nei giorni scorsi, i militari della Compagnia di Arzignano hanno riscontrato una cinquantina di slot accese oltre gli orari consentiti dalla legge regionale (dalle 07:00 alle 09:00; dalle 13:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 20:00).

In dettaglio, specifici controlli sono stati eseguiti presso una sala slot situata a Montecchio Maggiore e in altre tre attività ricettive di Montecchio, Chiampo e a Valdagno, che hanno consentito di rilevare la presenza di 50 slot accese in piena fascia oraria “protetta”.

Complessivamente, ai trasgressori, sono state contestate violazioni amministrative da un minimo di 25.000 ad un massimo pari a 75.000 euro per aver tenuto attivi i citati apparecchi in orari non consentiti.

PressGiochi