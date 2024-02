VdA, la Casa da gioco di Saint-Vincent all’ordine del giorno della IV Commissione in Regione

Nella mattina di oggi, giovedì 1° febbraio 2024, la quarta Commissione “Sviluppo economico” ha audito l’Amministratore unico della Casinò de la Vallée Spa, Rodolfo Buat.

«L’audizione odierna – riferisce il Presidente della Commissione, Roberto Rosaire (UV) – si è resa necessaria al fine di aggiornare i componenti della Commissione e i Consiglieri nel merito dell’andamento del piano concordatario in essere. Il dottor Buat ha evidenziato come nell’ultimo triennio, dal 2021 ad oggi, la situazione generale della Casa da gioco sia significativamente migliorata dimostrando un’ottima capacità di ripresa e vitalità: fatturati e margine operativo lordo sono cresciuti andando ben oltre quanto previsto nel piano concordatario. Complessivamente i ricavi hanno registrato un incremento di oltre 8 milioni di euro e un aumento degli ingressi dell’11% rispetto al 2022.»

«Un risultato, come sottolineato dal dottor Buat, raggiunto grazie alla responsabilità messa in campo dai lavoratori che, dal 2019 ad oggi, hanno rinunciato a parte dei loro compensi, i quali verranno ripristinati al 100% dal 2024 – evidenzia il Presidente Rosaire -. Inoltre, queste prospettive di crescita, assicurano che la quarta rata del piano concordatario sarà versata nei tempi pattuiti e probabilmente prima della naturale scadenza del 31 dicembre 2024, termine della procedura. A breve, sentiremo anche i vertici di Finaosta sugli scenari futuri: alla società finanziaria è stato, infatti, commissionato uno studio per il rilancio del Casinò e dell’attività alberghiera post concordato.»

PressGiochi