USA. Indice AGEM in calo del 4.6% a settembre

L’indice AGEM è diminuito di 51,38 punti a 1.055,70 nel settembre 2023, un calo del 4,6% rispetto al mese precedente.

Rispetto a un anno fa l’indice è salito di 315,92 punti, ovvero del 42,7%.

Durante l’ultimo mese, 11 delle 12 società dell’indice AGEM hanno riportato diminuzioni dei prezzi delle azioni, che hanno comportato 11 contributi negativi e un contributo positivo all’indice AGEM. Il maggior contributo negativo all’indice mensile è stato fornito da Konami Corp., il cui calo del 6,7% del prezzo delle azioni ha portato ad una perdita di 16,50 punti per l’indice.

Nel frattempo, Light & Wonder Inc. ha visto il prezzo delle sue azioni crollare del 7,0%, determinando una perdita di 11,50 punti per l’indice.

L’unico contributo positivo all’indice è stato fornito da Ainsworth Game Technology, il cui aumento del 5,2% del prezzo delle azioni ha comportato un guadagno di 0,24 punti per l’indice AGEM. Tutti e tre i principali indici azionari statunitensi sono diminuiti nel settembre 2023. Il NASDAQ è sceso del 5,8% nel corso del mese, mentre l’S&P 500 è sceso del 4,9%.

Nel frattempo, il Dow Jones Industrial Average è diminuito del 3,5% rispetto al mese precedente.

PressGiochi