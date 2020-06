Ungaro (IV): “Riaprire settore gioco subito, lavoratori in gravissima difficoltà”

Nel question time di ieri presso la Commissione Finanze della Camera il sottosegretario Alessio Villarosa ha risposto all’interrogazione presentata dall’on. Ungaro di Italia Viva sulla riapertura del settore del gioco pubblico.

L’on. di IV ha commentato la risposta affermando: “Rammento che l’Italia non ha ancora riaperto il settore del gioco pubblico. Si sono in questi mesi registrati due miliardi di euro di perdite per l’Erario e un indotto che conta tra i 75 ed i 100 mila lavoratori si trova in gravissime difficoltà; si rischia inoltre di favorire i canali del gioco clandestino. Auspico pertanto la riapertura il più rapida possibile delle sale da gioco, sempre compatibilmente con la situazione emergenziale in corso, che permetta una ripresa del comparto”.

PressGiochi