Una nuova dolcissima esperienza di gioco arriva in esclusiva italiana su StarCasinò

Sweet Bonanza 1000 in esclusiva italiana per un mese sulla piattaforma!

StarCasinò ha aggiunto un nuovo attesissimo titolo alla sua già ricca offerta: arriva Sweet Bonanza 1000, una delle slot di Pragmatic Play più famose e amate nel mercato italiano, che si è mantenuta per mesi nella top 5 dei giochi più performanti.

La slot si caratterizza per un delizioso tema dolciario e una volatilità alta, offrendo un gameplay dinamico su un pannello di 6 rulli e 5 file. Le vincite sono determinate da un sistema di pagamenti a caduta, che premia quando almeno 8 simboli identici compaiono a vista.

Il design di Sweet Bonanza 1000 è basato su un mondo delizioso fatto di dolci, gelati, lecca-lecca e altri snack appetitosi; i simboli infatti sono rappresentati da vari dolci e frutti, tra cui anguria, mela, banana e uva su uno sfondo colorato che ricorda una candyland. A completare il tema, una colonna sonora allegra contribuisce all’atmosfera giocosa, rendendo ogni giro una piacevole avventura.

Luca Mantegazza, Country Manager per l’Italia di ARRISE powering Pragmatic Play: “Siamo molto felici di rilasciare in esclusiva Sweet Bonanza 1000 con StarCasino in Italia. La slot Sweet Bonanza è un titolo iconico per il mercato italiano, e fin dal momento del rilascio, nel 2019, è stato indiscutibilmente uno dei nostri titoli di punta, nelle primissime posizioni per performance e amatissimo dai players. La nuova versione Sweet Bonanza 1000 è uno dei rilasci più attesi dall’intera industria e questo testimonia il valore che attribuiamo alla partnership con Betsson Group a livello italiano e internazionale.”

“Siamo estremamente orgogliosi di aver avuto l’opportunità di aggiungere questa nuova slot alla nostra selezione di titoli disponibili sulla piattaforma” aggiunge Stefano Tino, Managing Director in Betsson Italia. “Questa esclusiva è di grande importanza per noi, poiché simboleggia il nostro impegno continuo nell’offrire sempre le ultime novità di alta qualità ai nostri giocatori. L’attenzione costante che dedichiamo all’innovazione e all’eccellenza ci permette di garantire un’esperienza di gioco superiore, rimanendo sempre all’avanguardia nel settore.”

Curiosi di “assaggiare” questa dolce novità? Vi aspettiamo su StarCasino per iniziare a giocare!

PressGiochi