Una novità che può spopolare: Lotto Goals

Highlight Games, creatore inglese di contenuti per scommesse sportive e ippiche, ha annunciato una partnership con Boomerang Digital per introdurre un nuovo gioco numerico denominato “Lotto Goals”.

Il gioco richiede ai giocatori di selezionare sei numeri di maglia da calcio da un pool di 22 opzioni. I risultati sono determinati da una serie di gol dei giocatori e delle squadre preferiti presenti nell’archivio video di Highlight.

Si tratta di un’innovazione che può riscuotere grandissimo interesse, combinando video di sport virtuali e giochi a vincita istantanea e quindi un incrocio tra giochi di lotteria/numerici, con l’aggiunta di filmati calcistici reali che aumenta sicuramente l’attrattività del prodotto.

Lotto Goal sarà distribuito a un operatore di vendita al dettaglio nel Regno Unito in tempo per il Campionato UEFA Euro 2024 quest’estate, ma è già in programma una distribuzione più ampia in tutto il Regno Unito e anche in campo internazionale.

Pressgiochi