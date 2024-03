UK National Lottery: Allwyn ottiene una linea di credito da 500 mln di euro

Allwyn ottiene l’accesso a una linea di credito da 500 milioni di euro.

L’impianto da 500 milioni di dollari sarà messo a disposizione del gruppo delle lotterie globali per un periodo di sei anni, come parte dell’attuale Senior Facilities Agreement (SFA) dell’azienda. Allwyn utilizzerà i proventi per finanziare il suo investimento pianificato in Instant Win Gaming, annunciato nel febbraio 2024, per ripagare il debito eccezionale e per scopi aziendali generali.

La transazione ha rilevato che il sindacato era formato da investitori privati nuovi ed esistenti ad Allwyn.

UniCredit ha svolto il ruolo di Global Coordinator, con Clifford Chance e Allen & Overy come consulenti legali. I debiti derivanti dalla nuova struttura saranno considerati con priorità uguale ai debiti attuali della società e del suo braccio finanziario nel Regno Unito, secondo l’accordo già in essere con altri creditori. Garantendo la sua nuova struttura, Allwyn sta cancellando 188,8 milioni di sterline di credito non utilizzato nell’ambito di una struttura polivalente da 380,0 milioni di sterline disponibile ai sensi del Senior Facilities Agreement.

Kenneth Morton, CFO di Allwyn, ha dichiarato: “Questa transazione supporterà la continua esecuzione delle nostre strategie di crescita organica e inorganica, nonché l’ottimizzazione del nostro costo del capitale.

Sono grato ai nostri attuali partner finanziari per il loro continuo supporto e lieto di dare il benvenuto a diverse nuove banche nel gruppo”.

