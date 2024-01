UK: multa di 6 milioni di sterline per l’operatore online Gamesys

in determinate circostanze, alcuni clienti sono stati in grado di eludere alcuni dei trigger/soglie AML del licenziatario e continuare a spendere somme significative senza che venissero condotti controlli AML: un cliente ha depositato £ 14.585 in un periodo di 28 settimane, un altro ha depositato £ 18.884 in poco più di sei mesi e un altro ha depositato £ 34.280 in cinque mesi e mezzo