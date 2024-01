UK, le proposte di Bacta per la riforma del settore giochi

Bacta, l’organismo principale che rappresenta il settore dell’intrattenimento di gioco terrestre del Regno Unito ha presentato proposte al Segretario di Stato, l’onorevole Lucy Frazer KC MP, in merito ai possibili aumenti di puntate e premi nelle categorie C, B3, B3A e B4.

Per le gru della categoria D, bacta non propone alcun cambiamento nella posta in gioco ma un aumento del livello massimo del premio da £ 50 a £ 75.Per la Categoria C, che ha registrato un aumento l’ultima volta dieci anni fa, bacta chiede una puntata/premio di £ 1,50/£ 150;per B3 e B3A l’aumento proposto è di £ 2,50/£ 750 e B4 £ 2,50/£ 750.

Spiegando l’importanza di garantire una ripresa e di mantenere la capacità del settore di continuare a investire in tutte le economie a livello locale, regionale e nazionale, il presidente nazionale di bacta, John Bollom, ha dichiarato: “Gli operatori membri di Bacta sono rimasti estremamente delusi dal fatto che la reintroduzione della Revisione triennale non è stata inclusa nel Libro bianco.

Bacta è consapevole dell’importanza di dare priorità alle consultazioni sul Libro Bianco e alle riforme da attuare durante questo Parlamento, ma dobbiamo anche mantenere saldamente all’ordine del giorno i livelli di posta in gioco e di premio e il meccanismo per determinarli”.

Utilizzando il calcolatore dell’inflazione della Banca d’Inghilterra, i livelli proposti da bacta sono inferiori all’impatto cumulativo dell’inflazione negli ultimi dieci anni.

La dichiarazione di Bacta sostiene: “Va notato che mentre questi massimi proposti riflettono un aumento inferiore all’inflazione, ciò non ridurrà le percentuali di pagamento per il giocatore, e quindi, indipendentemente dalla puntata selezionata, il giocatore non è svantaggiato in alcun modo. Va notato che qualsiasi importo trattenuto dalla macchina non aumenterà della stessa percentuale poiché gran parte della puntata viene restituita al giocatore come premio. Va inoltre notato che i giocatori non puntano tutti al massimo. La puntata media per una slot machine è pari a circa il 60% del massimo consentito.”

Sottolineando l’insieme unico di sfide che il settore deve affrontare, John Bollom ha osservato: “A differenza di qualsiasi altra attività, non possiamo trasferire i nostri costi al consumatore e le nostre proposte sono necessarie semplicemente per tenere il passo con l’inflazione.

Senza aumenti regolari dei massimali consentiti, la capacità del settore di portare posti di lavoro e benefici economici nelle strade principali e nelle comunità costiere sarà gravemente compromessa”.

PressGiochi