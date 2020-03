UK. La Gambling Commission revoca la licenza di gioco a Stakers

La Gambling Commission Uk ha fatto sapere di aver sospeso la licenza di gioco a Stakers Limited ai sensi del Gambling Act 2005 a causa di una serie di problemi di conformità.

La GC sospetta che l’operatore abbia violato uno dei requisiti della licenza e non sia idoneo a svolgere le attività. “Riteniamo pertanto opportuno – affermano – sospendere la licenza con effetto immediato in attesa della conclusione della revisione”.

La sospensione della licenza, in vigore dal 4 marzo, rende illegale per Stakers Limited offrire servizi di gioco d’azzardo tramite il sito Web stakers.com in Gran Bretagna. Per ulteriori informazioni, i clienti sono in grado di visualizzare i termini e le condizioni dell’azienda tramite https://www.stakers.com/en/info/help/terms-and-conditions/. “Abbiamo incaricato l’operatore di agevolare i clienti che accedono ai propri account per prelevare fondi e consigliare ai clienti di non effettuare scommesse attraverso il sito Web Stakers”.

PressGiochi