UK. La Gambling Commission avvia quattro consultazioni sulla revisione delle leggi sul gioco

La British Gambling Commission ha annunciato che questo mese avvierà quattro consultazioni previste nel libro bianco sul gioco d’azzardo del governo in seguito alla revisione del Gambling Act del 2005.

Pubblicherà le consultazioni sulla progettazione di giochi online, sui rischi finanziari e sui controlli di vulnerabilità per il gioco d’azzardo online, il marketing diretto e il cross-selling e la verifica dell’età nei luoghi di gioco d’azzardo terrestri.

Il regolatore aprirà anche due consultazioni non previste dal libro bianco sul gioco d’azzardo, sulle regole per le licenze di gestione del personale e le procedure per i panel di regolamentazione.

Il direttore esecutivo per la ricerca e la politica, Tim Miller, ha affermato che le consultazioni dureranno 12 settimane e si concluderanno a ottobre.

La prossima serie di consultazioni verrà avviata in autunno, quando l’autorità di regolamentazione si consulterà sugli incentivi socialmente responsabili e sugli strumenti di gestione del gioco d’azzardo.

La GC prevede di avviare discussioni preconsultative con le principali parti interessate su tali questioni nelle settimane in corso.

Miller ha dichiarato: “Il lavoro della Commissione sul gioco d’azzardo ovviamente va anche di pari passo con il lavoro del governo e gli impegni volontari dell’industria del gioco d’azzardo per attuare la revisione”.

La più controversa delle aree di consultazione potrebbe essere la proposta di controlli di accessibilità, ora denominati controlli del rischio finanziario.

Le parti interessate del settore del gioco d’azzardo e delle corse ippiche hanno espresso preoccupazione per il fatto che tali controlli potrebbero spingere i giocatori sull’offerta illegale per evitare la condivisione di dati personali.

PressGiochi