UK: gli uffici postali mollano le lotterie

Il nuovo concessionario delle lotterie in Gran Bretagna ancor prima di cominciare deve già fronteggiare un problema non di poco conto. Quasi un migliaio degli uffici postali abilitata alla vendita dei prodotti di gioco ha rinunciato alla vendita, dopo che Post Office Limited aveva deciso lo scorso anno di rescindere il contratto di gruppo con la Lotteria Nazionale.

Ai singoli uffici era stata data la possibilità di proseguire individualmente il rapporto; se in molti non lo hanno fatto, il motivo principale è che, essendo obbligati a vendere sia i biglietti della lotteria nazionale che quelli delle lotterie istantanee, e poiché queste ultime a quanto pare non fanno registrare grandi volumi di vendita, i direttori che magari avevano già delle remore nel condurre questa attività, hanno colto la palla al balzo per farsi da parte.

Va considerato che, dopo la rescissione del contratto sopra accennata, il costo di acquisto iniziale dei prodotti è tutto a loro carico e che in certi casi rischiano addirittura di andare in passivo. Infatti, secondo quanto riportato da The Standard, riempire un distributore costa circa 2.400 sterline, e siccome le card vengono aggiornate ogni sei settimane circa, i rivenditori potrebbero perdere denaro sulle scorte invendute.

