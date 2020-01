Uk, Gambling Commission sotto accusa: “E’ complice di nascondere la vera proprietà di Betway”

La Gambling Commission britannica in questi giorni sta fronteggiando le pressioni della politica che chiede chiarimenti su chi sia il magnate segreto che possiede il bookmaker online Betway.

La richiesta nasce dalle accuse della stampa nei confronti dell’operatore di giochi che avrebbe finanziato bonus giornalieri anche fino a 5mila £ per continuare a far giocare i giocatori perdenti finendo così per incentivare numerosi giocatori patologici.

Betway ha una struttura di proprietà che riconduce a una società nelle Isole Vergini britanniche. I deputati hanno affermato che il regolatore del settore, la Gambling Commission, sta divenendo complice di questa situazione oscura e deve far luce sulla situazione.

Betway si rifiuta dalla sua di rivelare chi è il beneficiario finale delle sue attività da £ 282 milioni all’anno. Le critiche politiche chiedono il perché a una società così opaca sia concessa una licenza per operare nel Regno Unito. La deputata laburista Carolyn Harris, presidente del gruppo parlamentare del gioco d’azzardo, ha dichiarato: “Gli affari subdoli e l’inganno sono al centro di questo settore”.

L’ex leader di Tory, Iain Duncan Smith, ha aggiunto: “La Commissione sul gioco d’azzardo dovrebbe ora essere più trasparente. È importante sapere chi guadagna quando le compagnie di gioco incoraggiano i giocatori problematici a scommettere, lasciando dietro di sé una scia di vite familiari distrutte. ”

George Turner, di TaxWatch UK, ha dichiarato: “Più e più volte, abbiamo visto i regolatori fallire nel loro lavoro nel sostenere standard elevati e pratiche etiche”.

La Gambling Commission Uk si ritrova quindi sotto accusa mentre Betway ha dichiarato: ‘In qualità di operatore responsabile e autorizzato, a tutti i nostri regolatori vengono forniti i dettagli della nostra proprietà, come richiesto dalla legge. Betway è pienamente conforme alle tasse in tutte le giurisdizioni e paghiamo tutte le tasse dovute”.

La commissione dalla sua ha replicato: “Ci aspettiamo che i richiedenti licenze ci forniscano tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per determinare se sono idonei o meno a detenere una licenza. Nel valutare l’idoneità di un richiedente, la commissione tiene conto dei seguenti elementi e cerca prove a sostegno per effettuare una valutazione nei confronti di ciascuno: identità, proprietà, finanze, integrità, competenza e criminalità”.

Motivazioni che di certo non hanno messo a tacere le critiche.

