UK, Gambling Commission e Pegasus ADR saranno presenti su EAG Safer Gambling Hub

Il Safer Gambling Hub di EAG continua a rafforzarsi con la conferma che la Commissione per il gioco d’azzardo del Regno Unito e il Servizio di risoluzione alternativa delle controversie Pegasus saranno entrambi presenti all’edizione 2024 di EAG che si svolgerà dal 16 al 18 gennaio presso ExCeL, Londra.

Le conferme portano a nove il numero totale di organizzazioni di responsabilità sociale, compresi gli organismi di regolamentazione, che saranno presenti nell’Hub del prossimo anno, una cifra che sottolinea l’importanza centrale di SR per il settore dell’intrattenimento di gioco a bassa posta in gioco nel Regno Unito.

L’amministratore delegato di Bacta, John White, che ha contribuito a curare il primo Safer Gambling Hub che è stato lanciato all’EAG, Expo 2023 e successivamente ha supervisionato il suo sviluppo prima della fiera del 2024, ritiene che le mostre leader del settore come EAG abbiano la responsabilità di presentare le ultime riflessioni su questioni chiave del settore, oltre a fornire una piattaforma per mostrare gli ultimi prodotti.

Ha dichiarato: “EAG è riconosciuta per fornire un’opportunità al settore di riunirsi, fare rete e condividere le ultime idee. Sebbene avere accesso a innovazioni di prodotto all’avanguardia fornite da oltre 100 marchi sia l’attrazione più importante per gli operatori, partecipare a EAG è anche una preziosa opportunità per aggiornarsi su SR e gioco d’azzardo più sicuro per gentile concessione dell’Hub che riunisce le principali organizzazioni e il pensiero SR leader in un unico luogo”.

Ha aggiunto: “Dopo aver parlato con tutti i partecipanti al 2023, la presenza del Safer Gambling Hub, ha fornito loro l’opportunità di incontrare faccia a faccia operatori di gioco d’azzardo e discutere di tutti i numerosi problemi che influiscono sul gioco più sicuro. L’EAG Safer Gambling Hub è stato un grande successo e bacta è lieta di regalare ancora una volta lo spazio ai nostri colleghi che sono attivi nel settore.”

Uno dei beneficiari dell’Hub sarà il servizio di risoluzione alternativa delle controversie Pegasus. Riflettendo sulla sua apparizione all’EAG 2023 Pegasus ADR Controller Phil Silver ha dichiarato: “Siamo stati lieti di far parte del primo Safer Gambling Hub nel 2023. Far parte di EAG ha contribuito a generare molto interesse e richieste e non vedo l’ora di farlo utilizzare l’edizione di gennaio per interagire con gli operatori e definire la nostra strategia per l’anno a venire. Avere una procedura efficace per reclami e controversie è parte integrante del “Gioco d’azzardo più sicuro”.

L’unica fiera al mondo sia per il settore dei giochi tradizionali che per quello dei divertimenti pay-to-play, EAG attira operatori dei settori quali centri di intrattenimento per famiglie, centri di gioco per adulti, moli, attrazioni, bar, club, sale bingo e centri bowling. Con oltre 100 marchi e aziende, EAG è un appuntamento imperdibile per gli operatori che desiderano mantenere le proprie sedi un passo avanti rispetto alla concorrenza.

PressGiochi