UK. ASA ordina la rimozione della pubblicità di William Hill perché trae in inganno i giocatori

L’Advertising Standards Authority (ASA) ha ordinato a William Hill di rimuovere una delle sue pubblicità per l’uso di un “linguaggio ingannevole” riguardante i pagamenti per i bonus di benvenuto. ASA ha sollevato problemi riguardo a una promozione che pubblicizzava un bonus di benvenuto “Scommetti £10, ottieni £60” dall’operatore di casinò online e scommesse sportive.

Cliccando sul link incluso nella pubblicità, alcune scritte in piccolo dichiaravano che Apple Pay non poteva essere utilizzato come metodo di pagamento. Questo è stato considerato un termine significativo della promozione, e l’omissione di questa informazione dalla pubblicità è stata ritenuta ingannevole per i clienti. L’annuncio è stato visto sul motore di ricerca Bing.

Secondo il Codice del Comitato di Pratica Pubblicitaria (CAP) che governa gli standard e le pratiche della pubblicità e del marketing nel Regno Unito, tutte le comunicazioni e promozioni di marketing devono indicare le condizioni significative applicabili, la cui omissione potrebbe indurre in errore. Le informazioni significative possono includere restrizioni di partecipazione e tecnologia, inclusi i metodi di pagamento.

William Hill ha risposto alla denuncia affermando che i criteri in un secondo annuncio, mostrato sul proprio sito web, erano “chiari, prominenti e includevano la qualificazione ‘Si applicano restrizioni sui metodi di pagamento e sui paesi. Si applicano i termini e condizioni completi'”.

L’operatore di proprietà di Evoke ha aggiunto di comprendere che Google Pay e Apple Pay presentano limitazioni nel confronto tra la proprietà del metodo di pagamento e i conti di gioco registrati.

Di conseguenza, esiste un rischio maggiore che le persone utilizzino questi metodi di pagamento per usufruire di un’offerta destinata solo ai nuovi clienti. L’azienda ha dichiarato di comprendere che “tali restrizioni erano comuni in tutto il settore”.

Nonostante la risposta, l’ASA ha concluso che l’annuncio iniziale, trovato sul motore di ricerca, non includendo l’informazione sull’esclusione di Apple Pay significava che i nuovi clienti che utilizzavano questo metodo di pagamento non avrebbero ricevuto il bonus di benvenuto di £60.

Questa è un’informazione significativa che probabilmente influenza il modo in cui un cliente interagisce con la promozione e il prodotto, afferma l’ASA.

L’ASA ha ordinato che l’annuncio non appaia più nello stesso formato e ha richiesto a William Hill di assicurarsi che le future comunicazioni di marketing includano tutte le condizioni significative.

