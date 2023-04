UE. I regolatori europei si impegnano per un’azione congiunta sul gioco d’azzardo illegale

La Kansspelautoriteit (KSA) dei Paesi Bassi, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) della Francia, la SZTFH dell’Ungheria e la Spelinspektionen della Svezia si sono impegnate a intraprendere ulteriori azioni congiunte contro il gioco d’azzardo illegale.

Hanno aggiunto i loro nomi alla dichiarazione congiunta del Gaming Regulators European Forum (GREF) rilasciata alla fine di marzo.

Il GREF, che conta 36 regolatori europei come membri associati, ha rilasciato la dichiarazione per promuovere una maggiore cooperazione tra i regolatori. Coloro che sottoscrivono la dichiarazione si impegnano ad un’azione congiunta nel tentativo di ottenere un’effettiva attuazione delle normative nazionali. La dichiarazione afferma che le autorità di regolamentazione condividono l’impegno per la “protezione dei consumatori e lo sviluppo di un mercato del gioco d’azzardo equo”. L’azione congiunta comprenderà riunioni periodiche e scambi di informazioni, alert, competenze e migliori prassi.

I regolatori intraprenderanno anche “azioni congiunte contro i siti illegali”.

GREF afferma che le autorità di regolamentazione mirano a raggiungere un “dialogo costruttivo” con le piattaforme di gioco d’azzardo online, comprese le operazioni sui social media. La dichiarazione recita: “Il gioco d’azzardo illegale minaccia il raggiungimento di questi obiettivi. In primo luogo, i consumatori che accedono a siti di giochi d’azzardo illegali sono particolarmente vulnerabili, in quanto esposti a molti rischi e privi di tutela legale.

“In secondo luogo, lo sviluppo nel settore regolamentato è minacciato da siti illegali che non sono tenuti agli stessi standard che ci aspettiamo dai nostri operatori autorizzati”. “Questa azione congiunta ci consentirà di identificare e ridurre al minimo le attività di gioco d’azzardo illegali, pur riconoscendo che ciascun regolatore rimane libero di definire cosa si intende per gioco d’azzardo illegale e di utilizzare gli strumenti di applicazione forniti dal proprio quadro normativo nazionale”.

Il GREF è attualmente presieduto da René Jansen, presidente del regolatore olandese del gioco d’azzardo KSA. È stato nominato nel 2021, in sostituzione di Jorn Starck, il direttore esecutivo della Alderney Gaming Control Commission.

