Ucraina. Nominati i nuovi membri della Ukrainian Gambling and Lottery Commission

Il Consiglio dei Ministri ucraino ha completato il processo di selezione per nominare nuovi membri alla Ukrainian Gambling and Lottery Commission (UGLC). La Commissione conta ora sette membri che seguono il nuovo processo di selezione. Uno dei nuovi membri è Yevhen Hetman, che ha un background nel campo delle relazioni internazionali e della cooperazione, ha lavorato con enti di regolamentazione e ha gestito imprese pubbliche e private.

Un altro nuovo membro è Tetyana Kiriyenko. Il suo background comprende esperienza in giurisprudenza, economia e affari interni. Ha anche ricevuto una formazione speciale per giudici.

Anche Khrystyna Dutka-Gefko e Yuriy Kravchenko entrano a far parte della Commissione. Dutka-Gefko ha una formazione giuridica avendo lavorato in filiali locali del Servizio fiscale statale dell’Ucraina. Il background di Kravchenko è nel diritto e nell’IT, in quanto è membro del consiglio di sorveglianza dell’International Club of IT Architects e membro del Game Development Club.

Oleksiy Botezat e Olena Vodolazhko sono gli ultimi due ad essere nominati membri della Commissione. Botezat ha una formazione in diritto e gestione avendo precedentemente lavorato presso organi esecutivi centrali e locali, mentre Vodolazhko è un avvocato e membro dell’Ordine degli avvocati ucraino e ha lavorato con diversi organismi di regolamentazione.

Tutti i candidati selezionati devono ancora superare un test speciale prima di entrare a far parte di UGLC, i cui dettagli devono ancora essere formalizzati dal Consiglio dei Ministri.

