Totocalcio. Quasi 600mila colonne giocate per il primo montepremi milionario

Il primo montepremi milionario del nuovo Totocalcio, pari a un milione e 340mila euro, ha visto un ulteriore aumento delle colonne giocate che, nell’ultimo concorso, hanno sfiorato le 600mila. Un incremento di quasi 150mila colonne rispetto alla settimana precedente. Numeri incredibili per il nuovo corso del Totocalcio che ha visto realizzati ben 55 Tredici che hanno regalato, ad ognuna delle schedine vincente, oltre 24mila euro.

Le otto partite fisse del concorso numero 8 dell’anno, hanno avuto la particolarità di non presentare neanche un pareggio con ben 5 vittorie in trasferta e 3 interne. Le reti di Fabian Ruiz, in Lazio-Napoli, e di Tammy Abraham, Spezia-Roma, in pieno recupero hanno sparigliato un po’ le carte anche se i due risultati più sorprendenti della giornata sono stati i blitz esterni del Cagliari, a Torino contro i granata, e del Lille che ha espugnato il campo del Lione.

La caccia al 13 riparte nel prossimo weekend con la sfida scudetto Napoli-Milan e i match di alta classifica Roma-Atalanta e Cagliari-Lazio che faranno parte delle 8 partite obbligatorie. Il nuovo Totocalcio, oltre alle nuove formule di gioco, ognuna con il suo montepremi, può essere giocato sia in ricevitoria che online sul sito sisal.it.

PressGiochi