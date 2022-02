Totocalcio: il jackpot, per il prossimo concorso, vola a 560mila euro

Il 13 al nuovo Totocalcio continua ad essere una primula rossa inseguita da tutti. L’iconica vincita del gioco più famoso e longevo della storia ha deciso di non presentarsi, ancora,

Il 13 al nuovo Totocalcio continua ad essere una primula rossa inseguita da tutti. L’iconica vincita del gioco più famoso e longevo della storia ha deciso di non presentarsi, ancora, in questo 2022 e così il jackpot continua a salire tanto da raggiungere quota 560mila euro. Numeri davvero significativi per un Totocalcio che, da quando ha cambiato pelle a inizio anno, ha continuato a macinare cifre positive settimana dopo settimana. Nell’ultimo concorso giocato, infatti, sono state oltre 426mila le colonne giocate quasi il triplo di quelle della schedina d’esordio.

Le nuove formule di gioco, ora si può vincere indovinando 3, 5, 7, 9, 11 o 13 partite, alcune fisse altre a scelta degli appassionati; la possibilità di giocare sia in ricevitoria che online sul sito sisal.it, oltre a un jackpot differente per ogni formula di gioco, hanno fatto riscoprire l’amore per il Totocalcio. E intanto la caccia al 13 continua senza sosta.

PressGiochi