Toscana: CNR avvia edizione 2023 dello studio GAPS

Prende il via la nuova edizione dello studio GAPS 2023, lo studio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest sulla diffusione del gioco d’azzardo, condotto dall’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, per capire le dimensioni del fenomeno nel territorio.

GAPS è il modello di rilevazione del fenomeno del Gioco d’Azzardo, realizzato al CNR declinabile a carattere territoriale, per raccogliere informazioni epidemiologiche site-specific sulla diffusione del Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e valutare gli effetti delle disposizioni regionali. La finalità generale del progetto è quella di raccogliere dati territoriali di tipo epidemiologico e sociale relativi alla diffusione del gioco d’azzardo (con specifico riferimento al gioco a rischio/problematico) e delle principali caratteristiche associate al comportamento di gioco (tipologia di giochi maggiormente coinvolti, analisi per genere e fascia d’età).

A commentare la notizia il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci che ha affermato: “Il nostro Comune, infatti, è stato selezionato per partecipare e per questo alcuni cittadini e cittadine, estratti casualmente fra tutti i residenti, riceveranno per posta un questionario arancione da compilare e rimandare al CNR (con busta preaffrancata inclusa, da rispedire al CNR senza spesa). La riservatezza delle informazioni è garantita e i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici. Vi invito, a nome dell’Amministrazione a compilare il questionario con attenzione e a partecipare così allo studio GAPS 2023 in modo che la nostra comunità possa dare un fondamentale contributo alla ricerca e alle conseguenti politiche di prevenzione che ne deriveranno. Conoscere la diffusione di questo fenomeno e le sue dimensioni nel territorio è, infatti, il primo passo per arginarlo e per consentirci di adottare le giuste misure per proteggere la salute e il benessere della cittadinanza”.

PressGiochi