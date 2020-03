The Wild Machine. Incontra il professore nell’ultima slot Pragmatic Play

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti iGaming, ha lanciato The Wild Machine, la novità più recente al suo portafoglio di slot in continua espansione.

Il nuovo titolo di Pragmatic Play presenta una griglia 5×5 con quattro macchine Wild uniche in altrettanti punti sui rulli, i quali possono espandersi casualmente in qualunque direzione, creando una vincita potenziale enorme.

La funzione bonus del gioco assume la forma di una “Ruota delle meraviglie”, in cui i giocatori possono ottenere un valore in denaro o attivare la modalità Giri Gratis. Con due opzioni, la Gold Foundry o la Diamond Forge, i giocatori hanno la possibilità di fare la loro scelta. I round bonus di Wild Machine offrono ai giocatori un’enorme opportunità di vincere importi molto considerevoli.

Melissa Summerfield, Chief Commercial Officer presso Pragmatic Play, ha dichiarato: “The Wild Machine è una nuova esaltante aggiunta al portfolio di Pragmatic Play. Con il suo tema eccentrico e un gameplay divertente, combinato con funzioni casuali e un round bonus molto redditizio, The Wild Machine consentirà ai nostri fan di vivere esperienze di gioco fantastiche!

The Wild Machine è il titolo più recente di Pragmatic Play, il quale si è impegnato a rilasciare 4 giochi nuovi mensili. L’ultima creazione si unisce alla pluripremiata collezione di slot di Pragmatic Play, come Sweet Bonanza, John Hunter and the Aztec Treasure, e il favorito dai fan Wolf Gold.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

PressGiochi