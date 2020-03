The Wild Machine, buona la prima

Una griglia 5×5 con quattro macchine Wild uniche in altrettanti punti sui rulli, i quali possono espandersi casualmente in qualunque direzione, creando una vincita potenziale enorme. La funzione bonus del gioco assume la forma di una “Ruota delle meraviglie”, in cui i giocatori possono ottenere un valore in denaro o attivare la modalità Giri Gratis. Con due opzioni, la Gold Foundry o la Diamond Forge, i giocatori hanno la possibilità di fare la loro scelta.

Queste le caratteristiche di The Wild Machine, il titolo più recente di Pragmatic Play, il quale si è impegnato a rilasciare 4 giochi nuovi mensili e che sta riscuotendo un ottimo risultato tra gli operatori.

I round bonus di Wild Machine offrono ai giocatori un’enorme opportunità di vincere importi molto considerevoli e consentirà ai fan di vivere esperienze di gioco fantastiche.

L’intera gamma di videoslot, bingo, gratta e vinci e live casino è a disposizione dei partner attraverso un’unica API.

PressGiochi