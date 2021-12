Teramo: scoperti i due commercianti che avevano organizzato lotterie clandestine

Seimila euro di multa per i due commercianti teramani che sono stati accusati di aver organizzato e pubblicizzato delle lotterie clandestine a Teramo. A scoprire le riffe illegali è stato il Nucleo operativo antidegrado della polizia locale di Teramo che ha sequestrato premi e denaro delle riffe “Mascherate da iniziative di beneficienza per ottenere proventi esentasse eludendo la normativa in materia” hanno spiegato gli agenti della Municipale.

Il denaro ricavato dall’attività abusiva, la documentazione ed i sostanziosi premi offerti come vincita sono stati sequestrati. L’operazione è stata possibile anche grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini.