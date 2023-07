Taiwan: milionario grazie a un fax!

Sono anni ormai, che il fax è diventato roba da antiquariato. Ma a Taiwan ha permesso ad un uomo qualunque di diventare milionario. Recatosi in un minimarket Hi-Life nella contea

Sono anni ormai, che il fax è diventato roba da antiquariato. Ma a Taiwan ha permesso ad un uomo qualunque di diventare milionario. Recatosi in un minimarket Hi-Life nella contea di Hsinchu, nel nord-ovest dell’isola, per inviare un fax al Hukou Baya Store, il fortunato in questione, spendendo soltanto l’equivalente di $0,64 ha intascato NT $ 10 milioni ($ 424.000). Tutto merito della lotteria degli scontrini (Uniform Invoice Lottery), che da quelle parti funziona diversamente e meglio della nostra: il numero ad 8 cifre viene stampato direttamente sullo scontrino, perciò poi bisogna conservarlo e attendere l’estrazione, a carattere bimestrale. Chiunque, turisti compresi, può partecipare alla lotteria.

Non è la prima volta che a Taiwan si vincono grandi cifre spendendo pochi centesimi: c’è chi ha incamerato il premio speciale da NT $ 10 milioni comprando una 7-Eleven, chi un mirtillo rosso e chi un tè. Cosa che da noi sarebbe impossibile, visto che per partecipare alla lotteria degli scontrini bisogna spendere almeno un euro.

Pressgiochi