Svezia. Svenska Spel ha registrato un calo del 19% dei ricavi nel secondo trimestre del 2020

L’operatore svedese Svenska Spel ha registrato ricavi per 1,64 miliardi di corone svedesi (182,3 milioni di dollari) nel secondo trimestre del 2020, con un calo del 19% su base annua. L’utile operativo del periodo è ammontato a 473 milioni di corone svedesi, con un calo dell’11% rispetto al 2019. Il margine operativo è stato del 29%. Svenska Spel ha attribuito il calo delle entrate del secondo trimestre alla chiusura dei casinò fisici e alla cancellazione degli sport a seguito della pandemia di COVID-19. Nonostante ciò, l’operatore ha registrato un aumento del profitto operativo per i primi sei mesi dell’anno, la Società ha infatti registrato un utile operativo di 1,17 miliardi di corone svedesi, con un incremento del 12%. I ricavi netti da gioco per H1 sono diminuiti del 10%, a 3,7 miliardi di corone svedesi, mentre il margine operativo si è attestato al 32%.

Commentando i risultati, Patrik Hofbauer, presidente e CEO di Svenska Spel, ha elogiato la capacità del gruppo di generare profitti stabili in “tempi difficili”, spiegando: “Mostriamo potenza innovativa e perseveranza in un momento difficile continuando a lanciare nuovi giochi e migliorare l’esperienza di gioco per i nostri clienti. Siamo di nuovo in ascesa dopo aver gestito la rapida transizione dei grandi e inaspettati cambiamenti della scorsa primavera”.

