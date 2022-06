Svezia: l’opposizione si candida al Governo con la proposta di privatizzare una parte di Svenska Spel

In Svezia i Conservatori liberali hanno presentato un progetto al Riksdag, delineando i piani per rivedere il regime del gioco d’azzardo del paese. In vista delle elezioni generali del 9

In vista delle elezioni generali del 9 settembre, i Moderaterna hanno formato un blocco di destra a quattro partiti che sfiderà il governo di coalizione di centro sinistra svedese guidato dal primo ministro socialdemocratico Magdalena Andersson. Se dovesse vincere le elezioni autunnali e salire al potere, il Partito ha delineato le sue intenzioni di rivedere le leggi sul gioco d’azzardo esistenti in Svezia, precedentemente riformate ai sensi della legge sul gioco d’azzardo del 2019.

La proposta principale del Partito vedrà l’operatore di gioco d’azzardo di proprietà statale Svenska Spel diviso in due entità separate per “giochi di monopolio” (lotteria e keno) e “giochi competitivi” (unità di gioco e scommesse sportive). Una volta diviso, il partito incaricherà il governo di “vendere la parte di Svenska Spel che opera in un mercato competitivo” – poiché il partito di opposizione ritiene che la gestione di un’attività di gioco d’azzardo non sia più un requisito statale.

Moderaterna ha affermato che le sue raccomandazioni fanno seguito alle raccomandazioni della “Spelmarknadsutrudningen – 2020 Gambling Market Inquiry” guidata dalla parlamentare socialdemocratica Anna-Lena Sörenson.

Branschföreningen för Onlinespel (BOS ) l’associazione svedese del settore del gioco d’azzardo online ha sottolineato l’importanza del mandato in quanto una coalizione di destra detiene un piccolo vantaggio in vista delle elezioni generali autunnali. “Con questa dichiarazione del partito Moderato accolgo con favore il fatto che i due maggiori partiti all’opposizione ora siano stati così chiari sulla loro intenzione di privatizzare la parte competitiva dell’operatore statale Svenska Spel, se formeranno o sosterranno un nuovo governo dopo le elezioni generali in Svezia a settembre. Gustaf Hoffstedt, segretario generale di BOS ha affermato che “gestire un’attività commerciale di gioco d’azzardo non è appropriato per uno stato”. “Uno stato deve stabilire regole per le società di gioco d’azzardo commerciali e assicurarsi che le società rispettino queste regole, piuttosto che essere un attore attivo sul mercato stesso”, ha osservato Hoffstedt.

