Svezia. Cinque arresti per match-fixing

La polizia svedese ha arrestato cinque persone a Stoccolma a seguito di un’indagine del gruppo anti-corruzione del NOA sul fenomeno del matc-fixing. L’autorità di polizia svedese in precedenza aveva condannato le partite truccate come una “minaccia significativa” per lo sport.

“Possiamo notare che tutti gli sport rischiano di essere influenzati da queste partite truccate e lavoriamo intensamente contro questo problema attraverso, tra le altre cose, sforzi preventivi e collaborazione a diversi livelli”, afferma Stefan Erkensjö del gruppo anti-corruzione della NOA .

Gli arresti seguono una recente repressione da parte dell’International Tennis Integrity Agency (ITIA), che si occupa di questioni di integrità nello sport, contro i reati di scommesse e partite truccate. Gli avvisi che portano alle indagini ITIA sono generalmente forniti dall’International Betting Integrity Association (IBIA).

