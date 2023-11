Svenska Spel riporta ricavi per 167 milioni di euro nel terzo trimestre

L’operatore di gioco d’azzardo svedese Svenska Spel ha registrato ricavi per 1,97 miliardi di corone svedesi (167 milioni di euro) per il terzo trimestre. Si tratta di un aumento dell’1%

Si tratta di un aumento dell’1% su base annua.

Il livellamento delle entrate arriva quando il mercato del gioco d’azzardo svedese ha registrato uno stallo nella crescita per la prima volta dal 2020 nella prima metà di quest’anno. Tur, la divisione della lotteria di Svenska Spel, ha visto i ricavi netti dei giochi aumentare del 2% su base annua raggiungendo 1,2 miliardi di corone svedesi grazie alla performance del gioco Eurojackpot.

I ricavi legati allo sport e ai casinò sono aumentati del 4% su base annua raggiungendo i 510 milioni di corone svedesi grazie all’aumento del numero di clienti attivi e al lancio di nuovi giochi di poker. Tuttavia, i ricavi netti derivanti dalle operazioni di gioco tradizionali del Casino Cosmopol e delle sale da gioco di Las Vegas sono diminuiti dell’11% a 247 milioni di corone svedesi. Svenska Spel ha attribuito questo all’aumento della concorrenza da parte dei casinò online e dei ristoranti.

L’operatore ha dichiarato di aver adattato le sue operazioni con nuovi orari di apertura nelle proprietà del Casino Cosmopol a partire dall’inizio di ottobre. I ricavi netti del gioco online sono aumentati del 6% raggiungendo 1,0 miliardi di corone svedesi, pari al 53% di tutti i ricavi. Di questi, il 44% è arrivato tramite cellulare.

L’utile operativo del terzo trimestre è stato di 686 milioni di corone svedesi, in aumento dell’1% su base annua. I costi operativi sono rimasti stabili a 724 milioni di corone svedesi.

Il presidente e amministratore delegato di Svenska Spel, Patrik Hofbauer, ha dichiarato: “I ricavi di due aree di business su tre sono cresciuti nel terzo trimestre. La nostra base di clienti è in crescita e la quota di entrate sane è in aumento. Abbiamo quindi più clienti che giocano anche in modo più sostenibile. Abbiamo ottenuto risultati migliori, una soddisfazione dei clienti elevata e costante e anche un’elevata disponibilità dei nostri servizi.” Il mese scorso Hofbauer ha annunciato che il 31 gennaio lascerà Svenska Spel per diventare amministratore delegato della società di telecomunicazioni Telia Company. Svenska Spel ha fatto sapere di essere alla ricerca di un sostituto.

PressGiochi