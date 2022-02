Superenalotto WinBox 2: ADM modifica la disciplina delle vincite

Le vincite immediate “WinBox 1”, assegnate in modo casuale dal sistema del Concessionario all’atto della convalida della giocata al “SuperEnalotto”, ad esclusione delle giocate a caratura, hanno la frequenza di

Le vincite immediate “WinBox 1”, assegnate in modo casuale dal sistema del Concessionario all’atto della convalida della giocata al “SuperEnalotto”, ad esclusione delle giocate a caratura, hanno la frequenza di un premio ogni 3.000 combinazioni convalidate e sono di importo unitario di euro 25,00.

Lo prevede ADM che con una determinazione direttoriale di oggi 24 febbraio ha stabilito modifiche alla disciplina delle vincite di Superenalotto WinBox 2 per un periodo di sperimentazione.

Le vincite immediate “WinBox 2” consistono nella vincita di un predeterminato importo in denaro assegnato in modo casuale dal sistema del Concessionario in un concorso del “SuperEnalotto” all’atto dell’abilitazione della giocata, secondo le modalità previste dall’articolo 5, comma 1 e hanno la frequenza di un premio ogni 13 combinazioni abilitate.”

In linea con quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, della determinazione direttoriale prot. n. 273668/R.U. del 28 luglio 2021, il medesimo articolo 3, comma 2, è sostituito, provvisoriamente e solamente durante il periodo di sperimentazione, dal seguente comma: “Gli importi delle vincite immediate “WinBox 2” sono assegnati in modo casuale tra una predeterminata serie di premi, costituita da 100.000 premi. Detta serie di premi viene interamente distribuita ogni 1.300.000 combinazioni abilitate, con la frequenza di vincita di cui al precedente comma 1. Ogni serie di premi deve essere completamente assegnata prima di dar luogo alla distribuzione dei premi della serie successiva.”

Si stabilisce che “ l’8,40 per cento del montepremi è destinato al pagamento delle vincite immediate, di cui l’1,40 per cento al pagamento delle vincite immediate “WinBox 1” ed il 7 per cento al pagamento delle vincite immediate “WinBox 2”.

Le modifiche apportate con la presente Determinazione Direttoriale sono introdotte, provvisoriamente, a decorrere dalla chiusura del concorso n. 25/2022 del 26 febbraio 2022, fino alla conclusione del periodo di sperimentazione disposto con provvedimento prot. n. 32048/R.U. del 25 gennaio 2022 e, quindi, fino al concorso n. 38/2022 del 29 marzo 2022.

Tutte le modifiche apportate con la presente Determinazione Direttoriale cessano i propri effetti al termine del periodo di sperimentazione e rimangono invariati i decreti in vigore alla data di pubblicazione del resente provvedimento. Nei casi in cui al termine della sperimentazione non fossero disponibili dati

statisticamente rilevanti, utili a determinare gli effetti delle modifiche apportate con la presente Determinazione Direttoriale, l’Ufficio competente dell’Agenzia potrà prorogare a propria cura, fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, la sperimentazione. In quest’ultimo caso, sarà resa adeguata comunicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia e sul sito del Concessionario.

