Superenalotto: variazioni estrazioni festività dicembre 2021 e gennaio 2022

Si segnala che, in occasione delle festività dei mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022, le estrazioni di SuperEnalotto subiranno le seguenti modifiche:

L’estrazione del concorso n.154 di sabato 25 dicembre 2021 è posticipata a lunedì 27 dicembre 2021;

l’estrazione del concorso n.1 di sabato 1 gennaio 2022 è posticipata a lunedì 3 gennaio 2022;

l’estrazione del concorso n.3 di giovedì 6 gennaio 2022 è posticipata a sabato 8 gennaio 2022;

l’estrazione del concorso n.4 di sabato 8 gennaio 2022 è posticipata a lunedì 10 gennaio 2022.

Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento oppure online o da mobile. Con l’App SuperEnalotto, sarà davvero semplice, veloce e divertente scoprire se hai realizzato una vincita a punteggio o sei hai vinto uno dei nuovi premi WinBox.

PressGiochi