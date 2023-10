Superenalotto: riscossa la vincita da 493mila euro

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con 1 punto 5SS, 1 punto 5 e 1 punto 3 SS da 493.813,82 euro complessivi. La giocata vincente, realizzata nel concorso n. 110 di sabato 26 agosto, è stata convalidata a Roma presso il punto Vendita Sisal Meet Tabacchi situato in Via Casal Del Marmo, 312.

La combinazione vincente è stata: 8, 11, 23, 59, 73, 75, J 14, SS 11

Lo scorso 26 agosto la fortuna si è fermata a Roma, tra le mani di una donna, estetista di professione.

È “Buby Girl”, nome di fantasia scelto dalla vincitrice, a raccontarci la storia della sua vincita e dei progetti che potrà realizzare in futuro.

La vita della fortuna donna è una di quelle normali, impegnata tra famiglia e lavoro.

“La famiglia è tutto per me. È per la famiglia che lotto, rido e piango. E’ per le persone a cui voglio bene che mi impegno e sogno. Io devo tutto alla mia famiglia e vorrei dare in cambio tutto quello che ho”.

Buby Girl è sempre stata costante nel mettere in gioco le “sue” date. Gioca, infatti, a SuperEnalotto la solita schedina da 3 euro, non a tutti i concorsi e solo quando si sente “ispirata”, mettendo in gioco gli stessi numeri, quelli della sua famiglia e che hanno avuto un ruolo determinante nella sua vita.

“Il giorno in cui ho giocato ero appena tornata dalle vacanze. In quei giorni ho vissuto momenti di spensieratezza e tornare alla vita quotidiana mi sembrava un po’ duro.”

Ma una giocata fatta per caso mi ha permesso di ricevere una sorpresa straordinaria: la scoperta di aver vinto oltre 493 mila euro.

“Controllare l’estrazione della sestina su Televideo con i miei famigliari è un momento che ci aggrega e unisce. Ognuno di noi ha la speranza di vedere che i numeri su quello schermo nero siano i nostri. Poi, quella sera, la scoperta, la grandissima scoperta.

Inizialmente credevo di aver vinto solo grazie a 3 numeri. Non avevo fatto caso al numero SuperStar, quel numero che mi avrebbe cambiato la vita per sempre!”

Con i soldi della vincita Buby Girl pianificherà l’acquisto di una casa, poi un bel viaggio con la famiglia e il viaggio di nozze, da tempo rimandato!

“Sono troppo felice di poter realizzare i miei sogni. Per il momento non giocherò più, sperando che la fortuna possa aiutare altre persone a realizzare i progetti importanti della vita, primi fra tutti il lavoro e la famiglia. La vincita mi ha aiutato ad essere più ottimista ed è questo il valore più grande che la fortuna mi ha regalato”.

PressGiochi