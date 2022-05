SuperEnalotto, la sestina più giocata dagli italiani è 1-2-3-4-5-6

In palio per l’estrazione del 12 maggio 2022 il Jackpot SuperEnalotto ha superato i 200 milioni di euro e si avvicina alla cifra record della storia del gioco. E’ attualmente il secondo jackpot più alto al mondo.

Il jackpot di SuperEnalotto a disposizione per l’estrazione di giovedì 12 maggio, attualmente il secondo più alto al mondo, è di 202,9 milioni di euro a un passo dalla cifra record di 209 milioni conseguita a Lodi il 13 agosto del 2019 con una giocata di soli 2 euro.

E per tentare la fortuna basta centrare una sestina, quei 6 numeri che possono cambiare la vita.

Ci sono persone che mettono in campo i numeri che hanno segnato date importanti per la loro vita, altre che si affidano al destino o alla sollecitazione di numeri in cui si inciampa per caso. Sembra incredibile ma la sestina più giocata sono i numeri 1-2-3-4-5-6.

Seguono poi i numeri dei giorni del mese dall’1 al 31 e, ancor di più, i numeri dei mesi dell’anno dall’1 al 12.

Quello che accomuna tutti i giocatori è l’attesa della sestina vincente, un desiderio che vale più del desiderio stesso: la vincita del jackpot.

I dati confermano che gli italiani preferiscono giocare proprio nel giorno delle estrazioni, a ridosso delle ore precedenti, quando ci si può distrarre e dedicare spazio al tempo libero. I giorni della settimana in cui si gioca di più sono infatti sabato, martedì e giovedì. Il sabato si gioca spesso anche dalle 7 alle 10 del mattino, insieme alla colazione al bar.

Un rito che dimostra come il SuperEnalotto non sia solo entrato nell’immaginario collettivo: oggi accompagna gli italiani nella loro quotidianità.

Vincere il prossimo Jackpot SuperEnalotto è un sogno comune e accessibile e centrare la sestina può capitare a tutti. A giocare sono infatti in egual misura uomini e donne, con un’età media di 48 anni mentre il costo medio di ogni singola giocata è di 3,3 euro.

E se per tutti la speranza è quella di realizzare un sogno, per altri è solo un gioco per socializzare e, perché no, magari anche sorridere quando si scopre di non aver “azzeccato” neppure un numero.

E mentre si insegue il sogno del prossimo Jackpot, il 125esimo nella storia del SuperEnalotto, sono moltissimi i vincitori che hanno già realizzato nel 2021 piccoli o grandi progetti.

Nel 2021 SuperEnalotto ha infatti distribuito 878 m€ di vincite, di cui:

o 156m€ di Jackpot, vinto il 22 Maggio 2021 a Montappone (FM)

o 651m€ di altre vincite a punteggio

o 71m€ di vincite WinBox e Seconda Chance.

Quanto ai 124 jackpot già assegnati, la regione più fortuna è la Campania con 18 vincite mentre sono 18 le regioni italiane in cui il Jackpot SuperEnalotto è stato vinto.

Quale sarà il prossimo vincitore? Lo scriverà la storia ma ogni italiano potrebbe centrare la sestina vincente. Potrebbe capitare anche a te. Perché no?

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT) 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 – Mestrino (PD).

PressGiochi