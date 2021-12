SuperEnalotto bacia Riano (RM), Montescaglioso (MT), San Giuseppe Vesuviano (NA) e Cinisi (PA) con vincite da 59mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di sabato 4 dicembre, con il Jackpot che arriva a 120,8 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di martedì 7 dicembre.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 59.655,55 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Riano (RM) presso il punto vendita Sisal Bar Santino situato in via Tiberina, 110, a Montescaglioso (MT) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Braj Rocco situato in viale Kennedy Snc, a San Giuseppe Vesuviano (NA) presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Passanti, 152 e a Cinisi (PA) presso il punto vendita Sisal Bar Maltese situato in Corso Umberto I, 85.

La combinazione vincente è stata 37, 43, 68, 72, 76, 85, J 27, SS 11.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 454.331 vincite.

PressGiochi