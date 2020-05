SuperEnalotto ha baciato Greve in Chianti (FI) con una vincita punti 5 da 59.411,80 euro, realizzata martedì 12 maggio, presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Anichini situato in via Garibaldi, 49.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 230.139 vincite.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di giovedì 14 maggio ben 39.000.000,00 euro.

PressGiochi