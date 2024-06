SuperEnalotto bacia Favara (AG) e Napoli con vincite da oltre 57mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 97 di giovedì 20 giugno, con il Jackpot che arriva a 38,1 milioni di euro in palio per il

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 97 di giovedì 20 giugno, con il Jackpot che arriva a 38,1 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera, venerdì 21 giugno 2024.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 4 SS e 1 punto 4 da 57.911,38 euro complessivi ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Favara (AG), presso il punto di vendita Sisal Ceresi Daniela situato in Corso Vittorio Veneto, 299 e a Napoli (NA), presso il punto di vendita Sisal Antico Bar Falco situato in Via Gussone, 10 16.

La combinazione vincente è stata: 19 – 31 – 39 – 60 – 72 – 80 – J 5 – SS 49.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 20 giugno ha assegnato ben 337.007 vincite.

L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato a Napoli (NA) il 10 maggio 2024 con una schedina da 2 euro.

PressGiochi