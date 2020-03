Pasqua è un momento atteso da tutti gli italiani. Sarà per via delle ghiotte uova di cioccolato o forse perché è il momento di festa e relax ideale per ritrovarsi con gli amici e iniziare a progettare le vacanze estive.

Sicuramente è un momento ricco di soprese, alcune attese e altre inaspettate.

E quest’anno la Pasqua sarà anche il momento in cui tante persone vinceranno ricchi premi per realizzare tanti progetti per sé stessi o per le persone care.

Saranno infatti ben 100 i premi garantiti da 100 mila euro messi in palio da SuperEnalotto SuperStar.

“Pasqua 100×100” è il nome dell’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar che in una sola estrazione speciale, il concorso n. 44 dell’11 aprile 2020, assegnerà ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

100 premi certi che si affiancano alla possibilità di vincere il Jackpot milionario del SuperEnalotto: due buone ragioni quindi per sorridere e prepararsi a festeggiare la Pasqua!

La meccanica dell’iniziativa prevede che, già da domenica 8 marzo e fino all’11 aprile 2020, tutti coloro che acquisteranno una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per il concorso dell’11 aprile, parteciperanno all’estrazione dei super premi in palio: 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno.

Per ogni combinazione di SuperEnalotto SuperStar, infatti, i consumatori riceveranno un codice alfanumerico univoco col quale concorrere all’estrazione speciale. Attenzione quindi a conservare la ricevuta fino all’11 aprile. Il codice dell’iniziativa speciale è indipendente dai numeri della sestina estratta.

Naturalmente i consumatori troveranno in tutti i Punti di Vendita Sisal d’Italia tanti strumenti di gioco dedicati all’iniziativa e studiati appositamente per l’occasione: dai Quick Pick con tagli che vanno da 1,50€ fino a 15,00€ (da 1 fino a 10 combinazioni con SuperStar) ai Sistemi della Bacheca personalizzati tramite nomi a tema, per coprire tutte le modalità di gioco e le fasce di prezzo più richieste e apprezzate dai consumatori.

Tra gli strumenti di gioco dedicati all’iniziativa, saranno disponibili anche le schedine prestampate in due differenti tagli:

scheda da 3€ (2 combinazioni con SuperStar), che dà diritto a 2 codici alfanumerici

scheda da 6€ (4 combinazioni con SuperStar), che dà diritto a 4 codici alfanumerici

Potranno partecipare all’iniziativa anche coloro che preferiscono giocare online o da mobile, direttamente dall’ufficio, da casa o mentre sono in giro.

Tentare la fortuna con l’iniziativa di SuperEnalotto SuperStar “Pasqua 100×100” sarà davvero divertente, facile e un momento di convivialità da condividere con parenti e amici.

