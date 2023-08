Su Starcasinò arriva in esclusiva per l’Italia il provider Spinomenal

StarCasinò rinfresca l’estate degli appassionati di iGaming siglando un’esclusiva partnership con l’innovativo provider Spinomenal che, grazie a questo accordo, arriva ufficialmente sul mercato italiano. Con questa novità si aggiungono all’ampia offerta del casinò online di Betsson Group ben 21 slot che promettono un intrattenimento contraddistinto da innovazione, creatività e tanto divertimento. Attiva dal 2014, la software-house diventata nota per la sua peculiarità di creare giochi in HTML5 è infatti in costante crescita e ha ottenuto un ampio consenso dagli utenti che le riconoscono qualità e innovazione dei suoi titoli.

Per festeggiare l’arrivo di Spinomenal, StarCasinò ha lanciato una special promo che prevede un bonus cashback del 20% fino a un massimo di 50€ in caso di mancata vincita, a fronte di un deposito di almeno 5€. La promozione è attiva da oggi fino alle ore 23:59 di sabato 12 agosto 2023 e una volta cliccato sul tasto “Partecipa”, per approfittare dell’occasione, ci si potrà immergere in uno dei titoli più famosi e apprezzati del provider come Majestic King, Book of Demi Gods 2, Book of Rebirth, Dark Wolf, Poseidon Rising o Book of Rampage. Sul sito di StarCasinò sono disponibili tutte le informazioni e l’elenco di tutti i giochi su cui è attiva la promozione.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto all’innovativo provider di slot Spinomenal grazie alla partnership stretta in esclusiva con StarCasinò e con cui la software house fa ufficialmente il suo ingresso in Italia. Il nostro obiettivo è infatti quello di ricercare i migliori provider e giochi presenti sul mercato internazionale e italiano per arricchire la nostra offerta, fidelizzare sempre più i nostri clienti, ma anche diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati. Siamo certi che questa novità sarà molto apprezzata e accolta con entusiasmo e curiosità, abbiamo per questo deciso di festeggiarla premiando tutti gli utenti con una promozione speciale” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

Lior Shvartz, CEO di Spinomenal, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di approdare nel mercato italiano con StarCasinò. L’Italia è da sempre considerata un paese fondamentale per il nostro settore e di conseguenza per noi è molto importante presidiarla per continuare la nostra espansione nei principali mercati europei regolamentati”.

