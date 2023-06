Stati Uniti, la Virginia riporta $ 45,5 milioni di entrate del casinò nel mese di maggio

La Virginia Lottery ha pubblicato il suo rapporto sull’attività di gioco nei casinò dell’Hard Rock Hotel & Casino Temporary Bristol, del Rivers Casino Portsmouth e del Caesars Danville per maggio. Le entrate di gioco dai casinò della Virginia hanno totalizzato $ 45,5 milioni, un nuovo record per lo stato, e $ 10 milioni rispetto ai $ 35 milioni di aprile.

I casinò commerciali sono stati aperti solo in Virginia lo scorso anno. Ci sono tre sedi: il Rivers Casino Portsmouth permanente e due casinò temporanei, l’Hard Rock Bristol e il Caesars Danville. Ci si aspetta che almeno cinque casinò in Virginia siano operativi entro i prossimi due anni.

A maggio, Rivers Casino Portsmouth ha raccolto $ 20,6 milioni di entrate, $ 13,9 milioni dalle sue 1.416 slot e $ 6,8 milioni da 81 giochi da tavolo, con $ 3,4 milioni di tasse generate. Hard Rock Hotel & Casino Temporary Bristol ha generato $ 12,9 milioni, $ 11 milioni dalle slot e $ 1,9 milioni dai tavoli. Il Bristol Casino ha 921 slot machine e 29 giochi da tavolo.

Il casinò temporaneo di Caesars Entertainment a Danville ha generato $ 11,9 milioni in sole due settimane dall’apertura il 15 maggio. Oltre $ 10,1 milioni provenivano dalle slot machine, mentre il gioco da tavolo ha rappresentato circa $ 1,7 milioni. Il casinò offre 768 slot e 25 giochi da tavolo.

Danville riceverà $ 715.000 attraverso la tassa statale del 6% e circa $ 300.000 in entrate aggiuntive dall’accordo di sviluppo che hanno con Caesars. Ciò equivale a circa $ 1 milione di entrate per la città in sole due settimane.

I tre casinò hanno combinato 8,2 milioni di dollari di tasse pagate allo stato a maggio, un aumento del 20% rispetto ad aprile.

PressGiochi