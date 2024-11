Stati Uniti. Colorado, i cittadini approvano la Proposta JJ

Martedì i cittadini del Colorado hanno votato per approvare la Proposta JJ, una misura elettorale che consente allo Stato di trattenere tutte le entrate fiscali delle scommesse sportive che raccoglie e di utilizzare il denaro per progetti idrici. La Proposta JJ ha ricevuto il 76,3% dei voti a favore e il 23,6% di contrari alle 19:59 di martedì, quando l’Associated Press ha dichiarato conclusa la corsa.

Il conteggio era del 75,9% a favore e del 24,1% contro alle 17:40 di mercoledì. Dal 2019, lo Stato ha trattenuto fino a 29 milioni di dollari e ha restituito qualsiasi entrata aggiuntiva agli operatori di scommesse sportive. La decisione di martedì rimuove quel limite, consentendo allo Stato di trattenere tutte le entrate fiscali delle scommesse sportive e permettendo più potenziali finanziamenti per progetti idrici.

È un grande passo avanti per affrontare le esigenze idriche del Colorado, ha affermato il senatore dello Stato Dylan Roberts che ha co-sponsorizzato il disegno di legge che ha inserito la Proposta JJ nella scheda elettorale. “Questo è un giorno emozionante e importante per il futuro dell’acqua del Colorado”, ha detto Roberts. “Sono molto grato che gli elettori del Colorado abbiano concordato che dobbiamo continuare a investire il più possibile in questa importante iniziativa”.

La tassa del 10% sui proventi degli operatori di scommesse sportive è stata istituita nel 2019 quando gli elettori hanno legalizzato le scommesse sportive online e di persona approvando la Proposta DD. Nell’anno fiscale conclusosi il 30 giugno, il limite di 29 milioni di dollari è stato superato di circa 900.000 $, secondo i dati preliminari, e si prevede che verrà superato di nuovo anche nell’anno fiscale in corso e nel prossimo. Ora il Colorado può trattenere le entrate in eccesso che raccoglie. Le entrate contribuiranno principalmente a finanziare progetti come il miglioramento di canali e paratoie che portano acqua alle fattorie e ai ranch in tutto lo Stato, aiutando l’habitat dei pesci in via di estinzione, supportando le esigenze ricreative basate sull’acqua e finanziando progetti di conservazione e piani di siccità.

Aiuterà anche a colmare un imminente divario di finanziamento. Il Colorado Water Conservation Board, la principale agenzia statale per la politica idrica, ha stimato che gli verrà chiesto di finanziare circa 3,85 miliardi di dollari in prestiti e sovvenzioni nei prossimi 30 anni. Ma con i finanziamenti attuali, mancano circa 1,5 miliardi di dollari. Finora, il programma di sovvenzioni dello Stato è stato estremamente competitivo, il che ha comportato che buoni progetti siano rimasti senza finanziamenti, ha affermato Cole Bedford, direttore operativo del Colorado Water Conservation Board. Anche con la Proposta JJ, l’agenzia idrica non può finanziare ogni progetto, ma godrà di maggiore flessibilità per soddisfare più esigenze idriche con i finanziamenti aggiuntivi, ha affermato.

I fornitori e le agenzie idriche – dai grandi fornitori idrici del Front Range, tra cui Denver Water e Parker Water and Sanitation District, al Colorado River Water Conservation District sul Western Slope – sono grati di vedere gli elettori dare priorità ai finanziamenti incentrati sull’acqua. “Penso che la bellezza della Proposta JJ… sia stata che avvantaggia ogni base in tutto lo Stato”, ha affermato Zane Kessler del Colorado River District.

Nel Colorado sud-occidentale, le organizzazioni idriche hanno identificato progetti necessari che sono pronti per essere implementati, ha affermato Steve Wolff, direttore generale del Southwestern Water Conservation District. Nel bacino del fiume Arkansas nel Colorado sud-orientale, più fondi disponibili a livello statale potrebbero aiutare a colmare le lacune di finanziamento per l’Arkansas Valley Conduit, un progetto da 1,4 miliardi di dollari che fornirà acqua potabile a 39 sistemi idrici a est di Pueblo, ha affermato Chris Woodka, responsabile senior delle politiche e delle questioni presso il Southeastern Colorado Water Conservancy District.

“Il futuro del Colorado dipende dalla capacità di fornire acqua potabile pulita a una popolazione in crescita, acqua per l’irrigazione per coltivare cibo e corsi d’acqua sani per attività ricreative e fauna selvatica”, ha affermato Woodka. “I fondi aggiuntivi della Proposta JJ faranno parte di questo quadro”.

