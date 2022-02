Stati Uniti. Codere ammette errori contabili dopo il suo debutto al Nasdaq

Codere Online, la divisione di gioco online del gruppo spagnolo Codere, ammette in una recente dichiarazione al regolatore del mercato statunitense, la SEC, errori contabili nei suoi ultimi documenti.

“Il comitato di revisione del nostro Consiglio di amministrazione”, riferisce Codere nella sua comunicazione alla SEC, inviata la scorsa settimana, “ha concluso che era opportuno rivedere il nostro bilancio pubblicato prima del 10 dicembre 2020 e il bilancio al 31 dicembre 2020 per il periodo 30 settembre – 31 dicembre 2020.” La società spiega che gli strumenti finanziari complessi, come i warrant, non sono stati classificati e valutati in maniera “adeguata”.

“Come risultato di tale debolezza materiale”, continua Codere Online potremmo affrontare possibili contenziosi o altre controversie che potrebbero includere rivendicazioni che invocano leggi federali e statali sui titoli (…)” . Alla data della dichiarazione, la società precisa, “non siamo a conoscenza di alcun contenzioso di questo tipo”.

Dal quartier generale di Codere a Madrid, la società conferma alla stampa spagnola che si tratta di “una questione tecnica richiesta dalla SEC e che riguarda tutta la Spac, relativa alla classificazione contabile del patrimonio netto. La multinazionale spagnola ha quotato Codere Online il 1° dicembre, tramite una Spac, dopo aver effettuato una profonda ristrutturazione finanziaria con la quale gli obbligazionisti creditori hanno preso il controllo del gruppo, trasferendo la sua capogruppo in Lussemburgo.

L’IPO di Codere Online è stata diretta dalla società messicana DD3 Capital Partners. La società ha iniziato a negoziare sul Nasdaq il 1° dicembre, a $ 9,62 per azione, perdendo circa il 3% del suo valore quello stesso giorno. La società è attualmente scambiata al di sotto di sette dollari per azione.

