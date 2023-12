Stati generali Internet e IA: si parla anche del sistema concessorio dei giochi online

Si terranno presso l’Università Luiss Guido Carli gli Stati Generali del Diritto di Internet e dell’IA da giovedì 14 a sabato 16 dicembre 2023. In occasione della III edizione del

In occasione della III edizione del convegno di tre giorni a cura dei proff. Francesco Di Ciommo e Giuseppe Cassano, si parlerà anche di giochi pubblici, grazie all’intervento del Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico, Sapienza Università di Roma, Fabio Elefante che relazionerà sul ‘sistema concessorio italiano in materia di gioco on line. Le ragioni e le tutele del gioco legale’ all’interno del panel del terzo giorno dal titolo Gli Appalti alla Prova delle Nuove Tecnologie, moderato da Aristide Police Professore di Diritto Amministrativo, Università Luiss Guido Carli.

PressGiochi