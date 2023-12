STARCASINÒ SPORT GIOCA INSIEME AI TIFOSI DEL SASSUOLO: RICCHI PREMI E TANTO DIVERTIMENTO NEL QUIZ AL MAPEI STADIUM

StarCasinò Sport, sito di intrattenimento sportivo Official Infotainment Partner di US Sassuolo, ha entusiasmato i tifosi neroverdi con una speciale attività al Mapei Stadium, poco prima della partita contro la Roma. In collaborazione con L’Occasionale, sono stati organizzati coinvolgenti quiz con ricchi premi in palio, rendendo l’esperienza allo stadio unica e indimenticabile. Il video integrale è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

Allo stadio di Reggio Emilia, L’Occasionale ha sfidato i tifosi neroverdi con quiz sulla storia e sui giocatori del Club, oltre acuriosità legate al match in programma contro i giallorossi. In palio diversi premi mozzafiato: il pallone della Serie A con le firme della squadra e le magliette ufficiali di Andrea Pinamonti e di Martin Erlic, autografate dai due calciatori. Dai numeri di maglia alle statistiche dei giocatori: le domande di L’Occasionale hanno abbracciato diversi aspetti della cultura calcistica del Sassuolo. I tifosi più preparati, che hanno risposto correttamente ad almeno tre domande, si sono aggiudicati i prestigiosi premi in palio. A tutti gli altri partecipanti StarCasinò Sport ha offerto come consolazione le esclusive magliette del brand. In conclusione, la community social ha colto l’occasione per fare gli auguri di Natale a tutto il mondo neroverde.

Questa iniziativa si inserisce all’interno del progetto più ampio di StarCasinò Sport, volto a sostenere in modo attivo le community di tifosi dei Club con cui collabora. In perfetta sintonia con il suo claim, “Il nuovo modo di vivere lo sport”, il brand continua a regalare esperienze uniche, connettendo gli appassionati alle loro squadre del cuore e alimentando la fiamma della passione per lo sport e per il divertimento. L’impegno di StarCasinò Sport nel tessere legami significativi mediante iniziative speciali testimonia ancora una volta la volontà di promuovere valori autentici di sportività e di inclusione.