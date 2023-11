Starcasinò Sport è il nuovo main Jersey sponsor della S.S. JUVE Stabia: l’esordio arriva in occasione del derby con il Sorrento

StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo di Betsson Group, è il nuovo Main Jersey Sponsor della S.S. Juve Stabia per la stagione 2023/24. Questa importante collaborazione lega il brand a un’altra storica realtà sportiva del sud Italia, fortificando la sua presenza sul territorio locale. Infatti, dopo essere diventato partner dell’SSC Napoli in Serie A, del Palermo FC in Serie B e dell’ACR Messina in Serie C, StarCasinò Sport rinforza così il suo sostegno alle diverse categorie calcistiche italiane.

L’annuncio arriva a poche ore dal derby contro il Sorrento valido per il campionato di Serie C e in programma per domenica 19 alle ore 18:30 a Castellammare di Stabia. Partita cruciale per il cammino degli stabiesi, che attualmente occupano la prima posizione della classifica del Girone C della terza lega italiana. Inizierà così il viaggio di StarCasinò Sport, che accompagnerà il club e i suoi tifosi nel corso della stagione e realizzerà interviste ai calciatori, contenuti esclusivi dedicati alla community gialloblù ed eventi per il territorio che avranno come protagonista il calcio, lo sport e i suoi valori. Grazie a queste iniziative, tutti gli appassionati di Castellammare di Stabia avranno infatti l’opportunità di conoscere meglio i giocatori della prima squadra e i retroscena legati al mondo sportivo della squadra della città.

“Siamo davvero orgogliosi di aver chiuso questo accordo con un Club così importante: risale al 1907 la fondazione dello Stabia Sporting Club. Una storia ultrasecolare di passione e di amore per il giallo e il blu, colori distintivi anche della città, e che ancora oggi viene tramandata di generazione in generazione. Sarà un bellissimo viaggio alla scoperta di questa realtà che è per tutti noi un grande esempio di sportività: non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme al Club e a questo splendido territorio” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport.

“Un accordo storico, un orgoglio per tutta la nostra società. La S.S. Juve Stabia prosegue nel processo di crescita della propria immagine e lo fa cercando di raggiungere il proprio vero obiettivo, quello di azienda internazionale. Un accordo raggiunto che è figlio di un grande lavoro pianificato nel tempo. Lavoreremo spalla a spalla per sviluppare processi alternativi a livello comunicativo, realizzando nuovi format che permetteranno ai tifosi di conoscere meglio i nostri calciatori e il nostro club. Il brand acquista nuova importanza, anche a livello internazionale, affiancandosi ad un grande marchio come StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo di Betsson Group. Ringrazio l’amministratore delegato di StarCasinò Sport che ha accettato e condiviso il nostro progetto. Faccio i complimenti alla nostra dirigenza, dall’amministratore Filippo Polcino a tutti gli altri dirigenti, che stanno portando avanti la progettualità di crescita che ci siamo prefissati”, ha dichiarato Andrea Langella, Presidente della S.S. Juve Stabia.

PressGiochi