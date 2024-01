Starcasinò rivoluziona l’esperienza di gioco online con una nuova Welcome Offer

StarCasinò, il casinò online del Gruppo Betsson, annuncia una serie di importanti innovazioni sulla propria piattaforma e una nuova Welcome Offer, per migliorare ulteriormente l’esperienza di gioco degli utenti. Le novità evidenziano ancora una volta l’impegno costante di StarCasinò nel fornire una gamma diversificata di opportunità di divertimento e un ambiente di gioco sempre più coinvolgente e all’avanguardia.

L’importante cambiamento è legato all’offerta di giri gratuiti: una volta convalidato l’account di gioco, sarà infatti possibile usufruire di ben 50 free spin su Razor Returns di Push Gaming. Provider presente ad oggi solo su StarCasinò per quanto riguarda il mercato italiano e con cui conferma il suo essere pioniere nella scelta di giochi e software house più apprezzate. Un’altra novità riguarda il nuovo design della pagina di benvenuto di StarCasinò, in cui sono stati integrati i simboli distintivi di Push Gaming, creando un’UI immersiva e ancora più coinvolgente per i giocatori.

StarCasinò rafforza così il suo impegno nel fornire un ambiente di gioco sempre più all’avanguardia da ogni punto di vista, confermandosi uno dei principali operatori del gioco online in Italia. Una piattaforma innovativa, imperdibili e continue special promo, un’ampia libreria di giochi, esclusive con provider internazionali e la costante attenzione verso le esigenze dei suoi utenti sono solo alcuni dei fattori chiave che contribuiscono al successo del casinò di Betsson Group.

“In un mondo in rapida evoluzione, la capacità di anticipare e rispondere alle sfide del mercato e alle preferenze degli utenti determina il successo di un’azienda. La nostra missione è mantenere uno sguardo proattivo sul futuro, cogliendo le opportunità emergenti e abbracciando il cambiamento come motore di crescita” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

PressGiochi