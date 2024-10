StarCasinò annuncia l’arrivo di IGT: una nuova era l’iGaming!

Starcasino annuncia l’arrivo di IGT, leader mondiale nel settore dell’iGaming, che da circa 9 anni opera sul mercato Italiano e che è noto nel settore per la sua reputazione consolidata e un portafoglio ricco di titoli imperdibili.

Con circa 130 titoli certificati, tra cui i classici giochi e slot, e diversi tavoli classici come la Roulette e Blackjack, l’ingresso di IGT sulla piattaforma rappresenta un’opportunità straordinaria per completare l’offerta di StarCasinò con titoli di grande rilievo.

A partire da lunedì 7 ottobre, sulla piattaforma saranno disponibili tre nuove slot ogni giorno, dal lunedì al giovedì, per un totale di dodici slot a settimana: sono previsti infatti ben 42 nuovi giochi nelle prossime tre settimane. Tra quelli in evidenza: The Big Easy, Cleopatra e Cash Eruption.

The Big Easy, la slot di IGT ambientata nei locali jazz di New Orleans, è un gioco che colpisce per la grafica accattivante e la colonna sonora coinvolgente. Pur non avendo bonus particolari, presenta simboli classici e immancabili come Wild e Scatter, oltre alla possibilità di ottenere giri gratuiti e moltiplicatori, offrendo così agli utenti un’esperienza di gioco emozionante.

Cleopatra, uno dei titoli più iconici, è stato lanciato l’8 gennaio 2012 ed è da sempre una presenza fissa dell’immaginario degli appassionati. Con la possibilità di vincere fino a 10.000 volte la propria puntata, questo gioco epico che si svolge nella terra del Nilo combina elementi tradizionali e innovativi, catapulta gli utenti all’interno di un’avventura imperdibile.

La terza slot, Cash Eruption, combina due elementi cari alle grafiche del settore: vulcani esplosivi e dolce frutta. Caratterizzata da 5 rulli e 20 linee di pagamento, questa slot è ideale per i giocatori di medio-alto livello in cerca di emozioni forti.

Fabio Denegri, Head of Sport & Gaming in Betsson Group Italia, ha commentato: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a IGT nella nostra offerta. Il provider ci consentirà di completare la nostra offerta con titoli di rilievo che ancora ci mancano sulla piattaforma, per un’offerta ancora più ricca e diversificata. Non vediamo l’ora di far scoprire queste fantastiche novità!”

PressGiochi