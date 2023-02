Stanleybet Group a ICE London 2023

Magellan Robotech, il marchio B2B parte di Stanleybet Group che crea soluzioni di gioco per operatori di gioco e giochi virtuali 3D, svelerà la nuova versione del calcio virtuale LIVE “Falcon” all’ICE. È una vera innovazione interattiva quella che Magellan Robotech, con il suo nuovo “Falcon”, porta in ICE e in tutto il settore. L’esperienza delle scommesse live su “Falcon” prevede partite di 30 minuti, con 5 minuti di intervallo e pre-partita; la possibilità di segnare da 14 a 20 gol a partita, a seconda della forza delle squadre; sospensione delle scommesse di 10-40 secondi (a seconda della frequenza dei gol segnati). L’intelligenza artificiale è completamente estensibile; Gamma di movimenti a 360° (il sistema può consumare nuove animazioni al volo per continuare ad espandere la diversità dei movimenti).

L’intelligenza artificiale governa ogni giocatore per creare interazioni di gioco dinamiche ed entusiasmanti. Oltre all’attesissimo Virtual Falcon all’ICE, sarà possibile vedere tutta la gamma di prodotti virtuali dell’azienda e la nuova entusiasmante versione del “Tridente” di calcio, l’EURO.

Euro Trident porta la formula Trident al livello successivo offrendo al cliente quattro volte il numero di eventi aperti per incrociare le scommesse con giochi che iniziano ogni minuto. Contiene i principali campionati europei e 40 eventi in una finestra di 4 minuti, consentendo grandi scommesse combinate in un breve lasso di tempo.

«Siamo molto orgogliosi di svelare l’ultima versione di Virtual Falcon – afferma Giovanni Garrisi, CEO di Magellan Robotech e Stanleybet Group – il nostro primo calcio virtuale da giocare in “live mode” e il nuovo virtuale Trident EURO. Entrambi questi nuovi prodotti confermano il percorso di innovazione che ha sempre contraddistinto questa Azienda fin dalla sua fondazione. Magellan Robotech è un laboratorio di ricerca in cui puntiamo costantemente all’innovazione come unico modo per essere competitivi. Tutti i nostri prodotti virtuali vengono testati e collaudati nella nostra rete terrestre internazionale prima di essere lanciati nel mercato B2B. Essere prima gli operatori ci permette di adattarci, raccogliere il feedback dei giocatori finali e perfezionare i prodotti alla perfezione. Comprendiamo le esigenze degli operatori in quanto siamo clienti prima di essere fornitori.”

