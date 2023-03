Spesa per giochi in aumento nel 2022: +28% rispetto all’anno precedente

Dopo il calo avvenuto tra il 2020 e il 2021, il settore dei giochi riprende la sua corsa in Italia chiudendo il 2022 con una netta ripresa. È quanto emerge dai dati più recenti riguardanti l’anno scorso, che evidenziano gli aumenti registrati sia per quanto riguarda il gioco fisico che quello digitale: ecco tutti i dettagli.

Gaming, quasi 20 miliardi di euro spesi nel 2022

Che i giochi siano una passione degli italiani è un dato di fatto e le ultime statistiche riguardanti la spesa annuale e le entrate statali non fanno che confermare questa certezza. Nonostante un periodo di calo avvenuto in concomitanza del biennio 2020-21, in cui i giochi fisici sono stati fortemente limitati, il ritorno alla normalità ha infatti subito fatto tornare il comparto sui livelli storici, con aumenti molto interessanti sia offline che online.

I dati elaborati dalle testate specializzate in quest’ambito, parlano infatti di una spesa complessiva (ossia incassi meno vincite) di oltre 19,6 miliardi di euro, per un incremento del 28% rispetto al 2021, chiuso a 15,4 miliardi, e del 2% rispetto al 2019, che già rappresentava un’annata record. Aumentano di conseguenza anche le entrate statali che raggiungono i 10,3 miliardi, leggermente inferiori rispetto al 2019 ma molto più consistenti se confrontate al 2021, per un aumento totale del +22%.

Come si ripartisce la spesa per i giochi

Se i livelli complessivi di spesa nel 2022 hanno più o meno raggiunto quelli del 2019, differente è la ripartizione della stessa, dal momento che attualmente gli italiani sembrano preferire soprattutto i giochi online. I giochi all’interno delle ricevitorie fisiche, infatti, risultano in calo dell’8,7% a fronte di una spesa online praticamente raddoppiata nell’arco di tre anni.

Se nel 2019 questa si attestava intorno agli 1,8 miliardi di euro, infatti, l’anno appena concluso fa segnare ben 3,7 miliardi, in netta controtendenza con il calo del 17% di slot e videolottery fisiche, scese da 10,2 a 8,5 miliardi. Particolarmente apprezzati risultano poker e giochi di casino, che triplicano le entrate, e le scommesse sportive, cresciute dell’89% rispetto al periodo precedente.

Dopo aver sperimentato le tecnologie digitali per l’intrattenimento, gli appassionati di gioco sembrano dunque sempre più orientate a preferire l’online alle versioni più tradizionali, questo per diverse ragioni che riguardano sia la praticità di accesso e utilizzo dei servizi digitali, che il contemporaneo miglioramento dell’offerta, sempre più ampia e diversificata e dunque in grado di coprire fasce differenziate di utenza.

Nuove tecnologie alla conquista del gaming: cosa sta accadendo

Il forte incremento nell’utilizzo dei giochi online è stato favorito, tra le varie cose, dal continuo miglioramento delle tecnologie messe a disposizione degli utenti. Se fino a pochi anni fa, infatti, il gioco via web presentava ancora tante limitazioni in termini di offerta complessiva e di giocabilità, attualmente la situazione può dirsi quasi ribaltata rispetto ai corrispettivi fisici, almeno stando a quanto emerge dai dati statistici.

La proposta degli operatori digitali è in effetti notevolmente migliorata in questi ultimi anni, innanzitutto da un punto di vista della quantità e varietà dei giochi disponibili online, che finalmente riescono a coprire l’intera domanda di svago proveniente dal mercato, e in secondo luogo per ciò che concerne le modalità d’uso dei servizi. Sono in particolare le tecnologie mobili ad aver dato una spinta decisiva al settore, offrendo l’opportunità di giocare ai propri passatempi preferiti in maniera molto più flessibile collegandosi direttamente da smartphone o tablet, ovunque ci si trovi. Le app per i dispositivi mobili risultano peraltro molto più facili da utilizzare rispetto ai portali web e ciò ha spinto anche molte persone poco avvezze all’uso della tecnologia a tentare questa strada, trovandola immediatamente di proprio gradimento.

I siti di settore, infine, hanno puntato anche su contenuti aggiuntivi in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza complessiva, per esempio inserendo sezioni dedicate alla conoscenza dei giochi e all’approfondimento di tematiche specifiche come l’assicurazione nel blackjack e di regole e strategie.

Tutto ciò ha permesso in questo triennio ai giochi online di fare un enorme salto in avanti e di sorpassare il mondo degli svaghi fisici, a tutto vantaggio degli appassionati che vedono aumentare rapidamente le opportunità di divertimento.

PressGiochi