Spagna. Revocato il divieto di pubblicità per il gioco d’azzardo

Il calcio riprenderà con la sponsorizzazione del gioco d’azzardo visibile sui kit) dopo che la Spagna ha approvato un decreto per revocare il suo stato di emergenza. Significa che il Siviglia sarà in grado di giocare con la sua striscia sponsorizzata dalla Marathon Bet mentre l’azione della Liga riprenderà con un clásico allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan. La Spagna ha introdotto una serie di restrizioni sulla pubblicità e la promozione del gioco d’azzardo il 31 marzo come parte di una serie di misure di emergenza. In origine fino al 21 giugno, le restrizioni includevano il divieto di bonus, sconti, scommesse gratuite e offerte sul moltiplicatore di scommesse, comunicazioni individuali via e-mail, pubblicità diretta sui social media e tutta la pubblicità negli sport. La pubblicità in televisione e radio era limitata a quattro ore tra l’una e le cinque. Le restrizioni avrebbero comportato che diverse squadre della Liga, tra cui Siviglia, Valencia, Granada, Maiorca e Leganés, avrebbero dovuto coprire i loghi degli operatori di scommesse sui loro kit. Le misure sono state ora revocate, il che consente alla pubblicità e alla promozione del gioco d’azzardo di tornare alle condizioni di pre-blocco, ma la Spagna ha già annunciato a febbraio una consultazione su proposte che avrebbero reintrodotto alcune delle stesse restrizioni. Agli operatori sarebbe inoltre vietato utilizzare sponsorizzazioni da personaggi pubblici, i bonus di acquisizione sarebbero limitati a € 100 e le campagne pubblicitarie via email dovrebbero essere verificate rispetto al database di autoesclusione della Spagna.

