Spagna. RETAbet integra nella sua offerta la piattaforma di Golden Race

Le società RETAbet e Golden Race hanno siglato un accordo per integrare la piattaforma di quest’ultima con quella del gruppo spagnolo. In questo modo, Retabet sarà in grado di offrire qualsiasi gioco dal portafoglio attuale e futuro del fornitore globale di tecnologie nello sport e nelle scommesse virtuali, Golden Race, tutte rivolte per il momento al mercato spagnolo e peruviano, ma aperte a future espansioni.

“Questa è un’alleanza molto importante per entrambe le parti e per il settore. Retabet ha appena iniziato a operare in Perù, dove siamo leader, e in Spagna, dove Golden Race ha appena ottenuto la licenza, Retabet è leader da oltre un decennio. Possiamo appoggiarci molto l’uno sull’altro, imparare insieme ed essere un giocatore più robusto in entrambi i mercati “, ha affermato Martin Wachter, CEO e fondatore di Golden Race.

Xabier Rodriguez Maribona, CEO di RETAbet, commenta: “Fin dal primo momento, Golden Race ha saputo vedere le esigenze di RETAbet e adattarsi ad esse. Abbiamo tenuto molto conto della sua leadership in America Latina e, per i nostri clienti in Spagna, avere i giochi virtuali Golden Race su richiesta sarà anche un ulteriore vantaggio per l’intera offerta ”.

