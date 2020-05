Spagna. Mikel Arana nominato Direttore Generale del regolamento sul gioco d’azzardo

Al Consiglio dei Ministri tenutosi oggi alle 11.00, è stato reso ufficiale il licenziamento di Juan Espinosa come Direttore Generale del regolamento sul gioco d’azzardo e la nomina di Mikel Arana come suo sostituto. All’Infoplay avevano annunciato la scorsa settimana che il mese di maggio stava iniziando una tappa fondamentale per il Ministero degli Affari dei consumatori. Questa è una decisione importante che segna il futuro della regolamentazione della pubblicità dei giochi online in Spagna. Juan Espinosa viene poi ringraziato per il suo coinvolgimento, dedizione, professionalità e accessibilità con l’ambiente e per aver partecipato agli importanti premi di gioco in cui anche la sua direzione generale è stata premiata.

PressGiochi